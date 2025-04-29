福利活动、热门大片、熊猫陪伴，虹领金五一好戏连场

【天极网家电频道】2025年五一长假将近，逐渐炎热的天气，激发了许多家庭避暑休闲、室内娱乐的需求，足不出户，坐在空调房里看大片的松弛感，也是“打工人”们难得的放松。

在快节奏的现代生活中，错峰出行和宅家休息成为了不少人的一种选择。针对五一假期选择在家中享受闲适时光的用户需求，虹魔方公司通过长虹电视为用户带来了精彩的五一大礼，既有热门影视、爆款综艺等丰富的节目，还有最新熊猫AI TV的情感陪伴体验，为五一假期中的虹领金用户带来更多娱乐选择。

虹领金大屏观看“神二十”发射 超高清建设激发高品质需求

近期，神舟二十号载人飞船成功发射并顺利与空间站对接，中国航天员成功进行第六次“太空会师”。借助高清家庭大屏，我们共同领略了发射现场和火箭第一视角穿过大气层、遨游太空的景象，以更沉浸的视角、更震撼的视效了解我国载人航天取得的成就。

国家广播电视总局将2025年确定为“超高清发展年”，从内容制作、播出、传输、接收等全链条推进整体升级建设。中央与地方卫视有线电视、IPTV等将上线超高清频道点播、回看功能，头部网络视听平台也将增设更多超高清节目。

等到神舟十九号航天员乘组返回东风着陆场，通过长虹电视等高清大屏观看直播，又将是一次高清视觉体验。

具有更高分辨率、更强画质表现的诸多影视、赛事、新闻等节目，结合优质家庭大屏，将带来更好的画面表现与临场体验，进一步激发大屏用户的高品质娱乐需求。

电影大片登上虹领金电视大屏 五一在家就能享受视觉盛宴

2025年春节档可以说带给我们非常深刻的印象，不仅题材多元、类型丰富、主创阵容强大、市场关注度高，其中一些影片还创造了同类型中票房表现的新高峰，并将随着五一档迎来最后冲刺。

随着时间推移，这些高质量的春节档影片陆续迎来虹领金等电视端的上线，用户足不出户可使用虹领金大屏获得身临其境般高品质视觉体验。虹魔方携手爱优腾等众多内容合作伙伴，也将不断为用户带来火爆影视剧集、热门综艺等海量线上资源更新。如电影有《射雕英雄传：侠之大者》、哪吒系列、《唐探1900》等;综艺有《五哈5》、《奔跑吧13》、《天赐的声音6》;高分热播电视剧有《榜上佳婿》、《淮水竹亭》、《我的后半生》、《成家》、《悬镜》、《棋士》等。

如果你不知道想看什么、哪些好看，虹魔方也提供了基于最新AI大模型技术的智能化解决方案。全球首款AI TV―Q10T MAX搭载沧海智能体，能够发挥丰富的流媒体合作伙伴、智能语音交互等多项优势，根据用户的观看偏好，为用户提供符合其兴趣需求的节目，实现了“懂用户所想、看用户所看”。

同时，虹领金平台坚持回馈用户的传统，今年还为粉丝们准备了五一礼包，参与相关的活动还能有机会中奖，赢得礼品，让用户在看电视、用电视的同时还有福利。

治愈系AI TV再临 长虹虹领金用熊猫电视为你带来陪伴体验

在此前的AWE 2025上，长虹带来行业首款治愈系AI TV――追光系列Q10Air，近期则携治愈系AI TV家族的新成员亮相卧龙大熊猫基地，以“熊猫电视”带来治愈系陪伴体验的创新。

新品熊猫AI TV以拟人化熊猫为核心打造全场景的独特交互体验，包括电视界面、语言、互动与节日菜单等。同时携手央视旗下互联网内容平台打造TV端唯一熊猫应用，让你一键直达“熊猫乐园”，观看实拍大熊猫的轻松治愈日常，情绪价值十足。

在长虹Q10Air上就已搭载的魔方桌面交互系统引入了卡片式管理模式，结合AI大模型打造用户可深度定制的个人智能桌面，并实现针对不同用户专属桌面的定制管理与智能切换。AI会根据用户使用习惯自动生成合适的卡片内容与布局推荐，在老人、儿童等不同用户的专属使用场景下，电视也能借助声纹识别快速切换模式，为相应用户群体提供操作便利。

在性能配置方面，长虹熊猫AI TV同样拥有十足堆料。它搭载行业首创贯穿式漫反射AI光翼，实现自动调节光线，并搭配黑晶广角无影屏，为客厅场景任何角度观看提供良好体验，并进一步降低视觉疲劳。云帆AI影像增强功能结合至高288Hz超高刷新率，提供身临其境般色彩、对比度还原与丝滑流畅的画面;在音频硬件上，它内置三腔有源重低音与R6曲率反射式音腔，为客厅带来影院级声场享受。

小结

可以说，虹魔方不仅在内容运营方面，瞄准短视频时代年轻用户的核心需求进行创新，还通过治愈系AI TV、魔方桌面系统等新定义和新升级，重构电视交互逻辑，使其在AI加持下更能满足多种用户群体更加便捷使用的需求。

长虹电视与虹魔方等企业以科技赋能人文，在“情感智能”领域持续发力，展现出家电行业内卷竞争下的发展新路径。家电产品结合AI能力，能否为用户带来更多“情绪价值”，也许将会是影响行业格局的关键因素。