【天极网家电频道】重生、穿越、末世、逆袭，现实中八竿子打不着的情节，在短剧里却能无缝衔接。地铁上、路边、回家后的沙发上，大人小孩都可能捧着手机，一分钟十个猎奇反转，一集接着一集地刷，原本只想消磨几分钟，却不知不觉看了很久。

这也逐渐成为大部分人的生活常态，国家广播电视总局10月20日发布的《中国―东盟微短剧国际传播发展报告》显示，微短剧用户规模已达8.5亿，月活用户超过6亿，是2025年的13倍。QuestMobile的数据显示，2026年7―8月，红果短剧用户月人均单日使用时长已高达151分钟。腾讯也在加码这一赛道，在微信生态内上线免费短剧小程序“绿泡泡短剧”。

当习惯了快速推进的剧情和即时的情绪刺激，我们是否还愿意在家打开电视机，为一部电影留出两个小时，看一部有品质的电视剧，耐心等待一个故事慢慢展开？

一部电影，需要时间把故事讲完

这两年，影视行业一直在经历变化。“影视寒冬”的讨论背后，有市场环境的变化，也有制作成本、投资回报和观众口味带来的压力。

但行业承受压力，不等于好作品已经消失;篇幅更长，也不自动意味着品质更高。

真正值得留下的，是那些把人物写扎实、把感情拍细了的作品。近日，第39届中国电影金鸡奖提名名单公布后，人们猜测奖项归属，也开始重新讨论银幕上的那些面孔。《捕风追影》、《飞行家》、《给阿嬷的情书》、《志愿军：浴血和平》、《镖人：风起大漠》、《南京照相馆》、《八仙!》、《浪浪山小妖怪》等诸多口碑好片均入榜。

这些故事或许不会像短剧一样，在几分钟内不断制造刺激，却需要观众真正坐下来，给人物一点时间，也给故事一点时间。一部好电影的意义，或许就在这里。

从电影到长剧，虹领金让大屏成为客厅里的“好搭子”

享受一段完整的观影时光，除了电影院，还可以从客厅大屏开始。

下班后，洗完澡，换上舒服的衣服，窝在沙发上打开我们的追剧“好搭子”――相比手机屏幕，电视大屏不仅能呈现更清晰、细腻的画面，无论是电视里的光影变化、人物的细微表情，都更具视觉感染力。搭配电视音响的立体声效，清晰的人物对白与悠扬的背景音乐相互交融，让剧情的情绪起伏更有层次，观影也更具沉浸感。

另外，虹领金等电视大屏运营者也在努力让电视内容更丰富好看，操控更便捷额。

想追剧，可以关注《嫁金钗》《早春晴朗》、《小城良方》、《尚公主》;和家人一起放松，还可以看看综艺《现在就出发4》、《心动的信号9》等。从一部电影到一集电视剧，再到一档轻松的综艺，虹领金让客厅里的休闲时光有了更多选择。

对于家庭用户来说，虹领金魔方桌面的优势还在于兼顾不同成员的使用习惯。家庭成员可以根据自己的喜好，自定义专属的桌面：长辈开机进入自己的桌面，就能找到常看的新闻或戏曲;孩子可以接着上次的课程，或打开喜欢的动画;我们打也能继续追剧。支持声纹识别的机型，还能区分家庭成员并切换到相应桌面;AI推荐则会参考使用习惯，调整卡片内容和布局。

老人少记几步操作，孩子不必翻遍首页，大人也不用每次从头搜索;各自使用时找到自己的内容，一家人相聚时再一起挑一部电影，客厅这块大屏也就更贴近全家的生活。

茶余饭后，跟着长虹电视乐动，伸伸手、转转肩、跟着节奏踏踏步，也让大家从各自低头看手机的状态里缓一缓。

11月初，随着第39届中国电影金鸡奖揭晓，虹领金也将在长虹电视上线相关专题，大家可以根据自己的兴趣，选择喜欢的作品观看。

打开长虹电视，认真看完一部电影、一集电视剧，也让久违的观影时光重新回到生活里。