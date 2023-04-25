高效学习 畅快娱乐 虹魔方家庭大屏为五一小长假带来充实体验

又是一年五一假期即将到来，人们早已准备好拓展自己的假期体验，可以毫无负担地探亲出游了。与此同时，我们也可以预见到国内热门景点又将迎来人山人海的盛况，如何才能避开高峰，过一个舒心又高体验的五一小长假？拓展一下思路，将关注点放回家庭客厅也未尝不可。

近日，以电视大屏为载体的OTT服务拓展出新路线，电视品牌长虹与旗下虹魔方公司通过软硬件技术创新、操作方式及交互应用更新，推出适老化的“简爱电视”，又基于虹魔方公司运营的“魔方教育”成功经验，推出整合优质教育资源的“爱学电视”，主打儿童家庭教育场景。

两种场景、双管齐下，可以说虹魔方家庭大屏做到了回应市场需求，推动行业健康发展。在这个五一假期，借助虹魔方家庭大屏，打算居家娱乐的人群也能获得别样的体验。

充实假期 虹魔方为儿童提供专属学习体验

带娃家庭的假期免不了要关注孩子的学习，“双减”之下，天下父母更需要为孩子的学习费心。随着科技进步，有越来越多的智能教育终端能够成为课堂外的有益补充，而虹魔方认为电视大屏会是一个有效的平台。

大尺寸、高分辨率、健康护眼等特点既能服务于影视娱乐等传统的电视功能，也能为教育内容的质和量提供展现基础。虹魔方爱学电视通过一套独家智能学习系统，助力家庭孩子学习。首先是智能算法加持，完成个性化内容定制，提供专属学习计划;其次是通过周计划的学习方案，帮助孩子保持节奏，养成学习好习惯;第三是提供如错题本、同步听写等全套学习工具，解决家长花费大量精力陪写作业的难题，让居家辅导更轻松。

针对儿童常常无法保持长久注意力集中的难点，虹魔方爱学电视还通过进步积分奖励，帮助激发学习兴趣、促进主动学习，在孩子在不知不觉中学有所获。在面向家长的反馈端，爱学电视还拥有总结效果分析、家长后台分析、时长提醒等诸多人性化功能，让家长更全面的了解学习进程。

适宜长辈 简爱电视消除大屏操控门槛

小长假也是亲友团聚的好时光，在家庭客厅娱乐中，适老化的虹魔方简爱电视能够为家中长辈提供更轻松易懂的电视操作体验，同时杜绝会员权益“套娃收费”套路。同时极简桌面、超大字体等特点能够从不同维度为用户提供便利。

具体而言，简爱电视实现了快速开机、直达节目，提供播放记录与快速续播功能，它还推出了智慧管家服务，专属客服与智能诊断修复系统加持，保障长期顺畅使用。据了解，简爱电视是长虹、虹魔方调研了众多60岁以上用户，并针对他们的需求和反馈后不断打磨而成。回归经典、简单省心，体现了长虹、虹魔方对老年使用者的尊重和关怀。

超强阵容 热门影剧轮番上架

在这个五一小长假，家庭大屏提供的影音体验必然是家庭娱乐中的主角。2023年开年起的热门电影、剧集等均在近日上线流媒体平台，为家庭用户带来超强节目单阵容。

众所周知，2023年老少皆宜的好剧众多，包括讨论度爆表的《狂飙》、《他是谁》、《无间》、《尘封十三载》等热门电视剧，国产春节档大片《流浪地球2》、《无名》、《中国乒乓之绝地反击》等目前都可以通过虹魔方家庭大屏观看，《满江红》也将很快上线，豪华阵容将为这个五一假期提供超满足的观影追剧体验。

除个性化的功能与丰富的影视内容外，虹魔方家庭大屏还能为我们提供大屏云游戏、大屏健身、聚会K歌等体验，智能电视已然从传统形态发展出巨大的内容空间，通过大屏+云内容的方式为用户提供更加轻量、随心的使用体验，少了很多对于硬件性能的苛刻需求。

无需传统的台式PC、游戏主机，只需要登录账号、插上手柄，就能在大屏上享受高画质、高帧数的流畅游戏，这对于我们打发假期居家生活时光有很大帮助;由电视大屏、智能摄像头、健身内容组合而成的实时健身指导功能，也能够帮助我们在家就能进行专业的体育锻炼;而搭配K歌应用又能使电视变身大屏点歌机，极大丰富我们假期中的聚会氛围。

多年来虹魔方品牌与电视用户的双向互动，促使家庭大屏逐步拥有更多实用化功能，以及各种改变以往认知的使用场景。这一过程中，用户日益丰富的多样化需求与企业、品牌对产品的改进、变革相互成就，共同推动智能电视的破界创新。