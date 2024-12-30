虹领金9周年：持续创新 为电视用户创造更多价值

【天极网家电频道】2024年即将过去，回顾过去一年来的彩电市场与OTT行业表现，可以总结出止跌回升、走势相对平稳的特点，其中也有诸多因素起关键作用。虹领金作为国内领先的OTT平台，见证了电视大屏在智能化时代的发展历程，并于2024年12月29日迎来9周年庆典，“步步生金，历久(9)弥新”，为广大终端用户带来海量焕新福利。那么在过去一年里，OTT行业经历了什么变迁，虹领金又抓住了哪些发展机遇呢？

国补促进家庭电视大屏“换新换智”

“历久(9)弥新”，虹领金与长虹电视让以旧换新政策落到实处。

疫情以来的彩电市场呈现出规模逐渐收缩的特点，但家电等消费品以旧换新政策的实施，起到了显著提振消费的作用。奥维云网(AVC)数据显示，2024年1-11月中国彩电市场零售量同比下降2.0%，达到2776万台，零售额则同比增长15.3%，达到1136亿元，其中9-11月的互联网消费旺季更是呈现出“量额双增”现象。

国补政策并不是单纯的以价换量，而是带动电视品质升级，让“换新”、“换智”融为一体，并打通“人车家”场景。长虹电视将旺季促销与国补有效结合，并顺势推出了全球首款AI TV长虹Q10T Max，以行业首发的沧海智能体，通过AI算法集群为基座，结合思维链、记忆体和知识库，让大屏智能具备思考、学习和成长的能力，不仅更加聪明、流畅，还能“越用越懂你”。

电视大屏新应用成为增长点 虹领金持续创新不断

数据来自QuestMobile

而在OTT行业方面，QuestMobile《2024年OTT行业报告》显示，伴随着智能电视终端保有量持续增长，智能电视终端的月度活跃设备数在表现出按月份、节日等节点式波动的同时，相较往年有所增长。其中9月月活达2.78亿，同比增长1.8%，而在春节期间的2月份，月活数字达到了3.17亿。这些数据表明，在彩电市场与OTT行业发展整体平稳的同时，家庭智能大屏的地位在持续加强。

在OTT用户的常见场景中，视频应用之外应用类型的增长潜力同样不可小觑，QuestMobile数据展示了了比较有代表性的几个案例，显示有更多活跃用户倾向于使用智能大屏作为内容呈现的窗口，包括音乐类和教育类应用等。

虹领金平台作为内容合作商与大屏用户间的桥梁，九年来持续为行业合作伙伴创造价值，为用户提供优质丰富的内容与服务。如及时带来最新的影视、综艺节目，或分享国际重大体育赛事热点，或上线大屏健身、教育、K歌、云游戏等新应用。长期的内容服务，虹领金的内容版图不断扩大，运营能力也得到了有效提升。

值得一说的是，作为跨界大咖的虹领金也正以独特方式不断创新运营玩法，提升电视大屏的用户活跃度。面对社交媒体与移动互联网时代的挑战，虹领金联合川影先后带来两季“金装剧场”活动，借助专业创作的高品质视频内容发力用户“情绪价值”;与咪咕快游携手带来《黑神话：悟空》大屏云体验;与二十四伎乐开展“假如唐朝有电视”诗词里的中秋特别活动等。

当下，智能电视几乎都能整合多种内容平台资源，但也要像虹领金平台这样通过创新帮助不同需求的用户快速触及这些优质内容，从而满足学龄儿童课外学习、客厅运动健身、大屏云游戏、长辈观看经典影剧等应用场景。

OTT与移动视频应用互补显著 高粘性用户群带来独特价值

电视作为客厅环境中的“家庭娱乐中心”，已经拥有多年的认知积淀，具有用户粘性高、使用时间长等特点。大屏具有更多面向老年人与少儿群体的特性，能够高频触达此类移动互联网的低覆盖人群，因此在家庭场景中具有较高影响力，这为其带来独特的营销价值。高粘性的OTT用户更有意愿参与各式活动，也能从中获得OTT运营方提供的各式福利奖品，进一步成为忠实用户。

作为内容传播链条的中间环节，虹领金等OTT平台能够同时触达用户群体和内容方，听取受众的声音，以第一手数据反映受众对于网剧、综艺等节目的喜好和反馈，还能为用户带来影视IP相关周边等各种福利，以“宠粉环节”实现良性互动。

小结

虹领金9周年之际，相关的福利活动陆续上线，虹领金用户可以积极参与进来。同时，伴随着电视与OTT行业的变局，擅长跨界联动的虹领金平台将为用户呈现精彩纷呈的主题活动，期待在未来借助AI加持的大屏，能够为家庭用户带来更多玩法创新。