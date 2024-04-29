五一在家做点啥？看片观赛学习尽在虹魔方电视大屏

【天极网家电频道】不知不觉中，2024年的五一小长假将近，关于假期出行、放假安排的讨论也早早在各大社交平台上了热搜。不少人在提前安排出行计划的同时，也遇到了抢不到票等问题，包括对节假日前后的工作调休安排有了更多意见。

种种现象可以看出，当下许多群体尤其是年轻人对于假期有了更高要求，希望能够在出行、娱乐等多个方面拥有更好的体验，让假期有更多“松弛感”。

当然，我们也可以选择避开长途出行的高峰，选择更加灵活的本地游玩，以及借助家庭的智能电视等各种设备来充分享受居家生活，其中，由虹魔方带来的家庭智能电视大屏值得体验。

家庭娱乐首选 大屏影视内容

2023年以来，国内电影市场迎来快速复苏，大众观影的市场需求得以释放，同时对高品质影视内容的供给带来正面效应，且观众的口碑传播推动了影片票房进一步增长。

此前春节档上映的多部影片，在临近五一之际也逐步登陆虹魔方家庭大屏，让家庭观众足不出户获得高质量的最新大片。如4月中下旬在多个流媒体平台迎来首发的《热辣滚烫》，自2月10日院线上映以来，其累计票房已经突破34.6亿，领跑春节档的同时位居2024年票房榜单榜首。随着《第二十条》、《飞驰人生2》等影片五一前也相继登录电视大屏，相信此类高品质的院线级影片，将会在客厅大屏上再度迎来热播，更多优质国产影视作品逐渐登上大屏，也将进一步提升电视开机率与用户粘性。

如果你不知道想看什么、哪些好看，虹魔方也提供了基于最新AI大模型技术的智能化解决方案：“什么值得看”功能。作为长虹云帆AI平台在内容运营领域的首个落地场景，“什么值得看”发挥了丰富的流媒体合作伙伴、智能语音交互等多项优势，将用户想看的内容以更个性化、趣味化的方式主动精准推荐，既能改变传统的繁琐交互方式，也实现了“懂用户所想、看用户所看”。

躺平不忘运动健康 大屏成为家庭私教

在家里最放松的身体姿态往往是“躺平”，床、沙发、躺椅，无论身处何处，我们总是想要找到一个尽量舒服的玩手机和看电视姿势。但在享受舒适假期生活的同时我们也应该维持每日一定运动量，近年来通过手机APP、智能电视课程等指导的家庭健身成为了一种潮流，帮助人们利用碎片时间日常活动筋骨，或是实时跟进健身塑形的目标。

除高品质的影视内容外，虹魔方旗下的虹领金平台也能为家庭用户提供更多种类的视听内容与大屏玩法，包括音乐K歌、大屏云游戏、大屏教育、大屏健身等助力客厅切换不同场景、适应多重需求，进一步提升智能电视的可玩性。

从电视上获取大屏健身课程已经是常见玩法，而运营方与健身内容平台的深度联动将这个场景发展到了独特高度，甚至让大屏升级为健身“私教”。这依赖于电视搭载的摄像头等硬件与动作捕捉算法、AI技术等的结合，实时矫正你的动作与姿态，带来最佳效果。

学与玩兼顾 假期带娃家庭更需要优质内容

假期对大人而言需要劳逸结合，孩子则可以兼顾“学与玩”。虹魔方凭借多年儿童内容的运营经验，在大屏上推出的“魔方少儿”应用，就拥有丰富的优质少儿教育资源，以及益智动画、游戏等内容，寓教于乐。

魔方少儿内容分类齐全，精选幼教、动画、故事、英语等，内置海量教育内容和益智动漫，全面涵盖少儿内容;并推出智能护眼、童锁模式等功能，可自定义使用时长、操作限制等，满足家长对少儿用眼健康的需求。虹魔方对面向少年儿童的教育、文娱类内容有着严格的筛选标准，主要选择腾讯视频、优酷、爱奇艺等国内主流内容合作方，拥有更加成熟的制作流程与审核机制，为少儿内容带来充分保障。

小结

在个人视听娱乐方式日新月异的今天，电视依然能够凭借硬件、场景、生态、运营等多个角度，多管齐下满足用户需求。但这也需要行业与厂家持续探索新应用、新玩法，着眼于“情绪价值”，让用户感受到一台好电视与优质大屏内容如何丰富家庭视听生活，如何开拓更多有意思有价值的场景。