高温天宅家？虹领金如何让暑期生活“智”高一筹

【天极网家电频道】进入7月份，家长与孩子们也正式进入了“暑假状态”，在长达近2个月的假期生活中，正处于学龄阶段的孩子能够充分放松调整，家长也可以对孩子的课外学习、出游等活动进行规划。

近日，全国多个省份和部分地区日最高气温达到37-39℃，40℃以上的酷热也成片出现。在这样的高温天气中，老人、孩子等重点防护人群应减少高温时段外出，居家进行学习、娱乐，而长虹电视和虹领金是值得推荐的智能伙伴。

院线大片进家庭 长虹虹领金继续带来好内容

2025年春节档以来，多部国产大片轮番上线，强劲的主创阵容与震撼的视觉体验创造了同类电影中票房表现的高光时刻。近期随着《哪吒之魔童闹海》不再续期密钥从影院下映，连带着此前下映的2025年春节档电影，我们有望在电视端享受它们的“首映”。迎来暑假的大小朋友也能轻松重温这些高品质的国产电影，为暑期居家娱乐增添光影与特效艺术的视觉享受。

长虹旗下虹魔方公司不断加强与腾、爱、优等内容方的合作，将更多高质量院线大片带入电视与用户的客厅。与此同时，电视凭借内置的AI大模型可构建精准用户画像，有针对性地向家中老年人与少儿群体推荐影视动漫教育等节目，还推出丰富的暑期运营活动，有效吸引家庭用户的关注，提供直达优质内容的窗口。

大屏教育AI助力 虹领金让客厅成“课堂”、电视成“私教”

家庭客厅越来越成为教育领域的重要场景，学习平板、闺蜜机等形态的硬件正在不断发掘其中的应用潜力。但家庭大屏无疑是一种更加简单直接的解决方案，无需购买新设备，无需占据额外空间，就能够凭借大屏硬件带来的出色音画素质、视觉友好表现，成为学生群体随心享受的“家庭课堂”。

长虹电视搭载的魔方教育拥有独家智能学习系统，让电视成为孩子的“AI私人家教”。家长和孩子可选择学龄阶段与课程，通过答题测试完成专属学习计划，通过周计划等学习方案帮助孩子保持良好的学习习惯与节奏。

魔方教育借助长虹云帆等AI大模型，为多学科带来更有效的的教学支持，进一步提升学情诊断与个性化教学方案定制能力，并提供错题本、同步听写、AI口语等丰富实用的学习工具。在学习之余的闲暇时刻，长虹电视内置的大屏云游戏、AI生图、生文、对话等功能，还可无缝衔接学习之余的亲子娱乐，让假期状态切换更加轻松自如。

“主动关怀”式创新 虹领金魔方桌面创造AI智能交互体验

长虹Q10 Air、熊猫TV等新品智能电视搭载了全新虹领金魔方桌面，凭借独特的卡片式交互模式、AI大模型的强大分析能力，带来兼具智能、便捷、个性化的电视操控体验。新的卡片式内容UI相比传统“瀑布流”模式具备更强的个性化特点，不仅支持用户自行增减排列卡片，还可根据用户的使用数据实现智能更新，借助AI大模型实时构建用户画像，并优化我们的内容体验。

在交互方面，长虹也持续带来更加智能化、多模态的电视操作方式，既能通过语音交互功能帮助儿童、长辈用户免去遥控器等复杂操作;也能在电视与手机端之间通过APP实现内容流转，带来无缝衔接的大小屏场景切换体验。新推出的治愈系AI TV、熊猫电视等产品更是借助独家软硬件与TV端内容，为用户定制独特的全场景治愈系陪伴体验。

小结

进入2025年以来，智能电视等一批传统家电在AI大模型的赋能下，拥有了为家庭场景扩展应用、创新体验的实力。在这个炎热的暑期，我们不仅将迎来一批即将登陆家庭大屏的高品质院线大片，更能借助长虹电视的优质内容、便捷交互、AI智能，在家庭生活、娱乐、学习中享受“治愈系”体验。

让AI为电视等大家电赋能，本质上是为了创造更美好的家庭生活，让电视能思考、会感知，最终更懂你。长虹电视在情感智能领域持续进行的深耕，将会为更多科技赋予陪伴与治愈生活的力量。