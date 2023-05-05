主打高质量学习 引导孩子正确健康使用电视 长虹爱学电视系统体验

【天极网家电频道】随着用户需求的不断表达，智能电视在发展演进的过程中融入了更多的功能与服务。除了影视内容的观看以外，用户也能够在电视大屏前享受到游戏、健身、学习等诸多方面的体验。同时，基于功能与服务的拓展，电视行业还根据不用户群体的使用痛点，延展出了更为精细化的细分市场。

作为电视大屏前的主要收视群体，儿童的使用痛点在近年来备受电视行业的关注。虽然电视在儿童认知世界层面上起着一定的积极作用，但是在很大一部分的时间里电视只充当着提供娱乐的角色，尚未很好形成自制力的孩子容易对电视节目“上瘾”，不加以约束的话容易对他们的身心健康产生负面影响。这也是不少家长普遍面临的难题，约束及引导孩子看电视需要投入一定的时间成本，而让孩子彻底不看电视又不现实，如何让孩子更正确健康地使用电视，家长们将希望寄托回电视本身。

为此，相关教育系统以及功能被置入电视大屏。一方面，教育系统下的激励机制能够弱化电视的娱乐功能，孩子在完成相应的学习任务后才能得到观看电视娱乐节目的“奖励”;另一方面，相较于早年的学习机或是智能平板，电视所带来的大屏视觉更能贴近“课堂”的感觉，这不仅为孩子进行学校场景以外的学习提供了更好的条件，而且也方便了家长对于孩子学习的监督与辅导。

近日，长虹联合旗下专注大屏运营公司虹魔方，通过对电视软硬件创新及内容运营深度整合，推出主打儿童高质量学习的“爱学电视”，全面赋能孩子正确健康地使用电视。这段时间天极网评测室也对这款电视进行了体验，下面带大家一起来看一下。

个性化学习模式 孩子学习情况一目了然

长虹爱学电视保留了虹领金电视系统的基本布局，进入系统主页可以看到常见的横向内容分区以及纵向瀑布流结构。点击遥控器的上方向键则可选择进入儿童专属的学习模式。

学习模式下内置与战略合作伙伴橙子乐学定制出的专属智慧学习系统，它设置左右分栏，左侧为纵向栏目导航区，右侧为横向内容展示区。纵向栏目导航区设有个人中心、本周计划、课程中心、素质拓展、乐学园地五大版块。

个人中心版块下，家长可以设置孩子的年级以及选择相应的教材版本，以数学科目为例，系统内含包括人教版、青岛版六三制、北师大版、苏教版等多个版本在内的教材，用户可以根据所在地区的教育体系选择教材版本，让孩子的学习更贴近现实情况。

教材选择

同时，家长也能够通过家长助手实时了解孩子的学习状态，手机扫描屏幕上的二维码可进行橙子家长助手小程序，家长可以在这查看孩子近7天内的学习时长，以及相关测试答题数量。孩子针对不同科目的学习时间也能生成相关的学习报告，便于家长协助孩子调整各种的学习用时。不止于孩子，家长同样可以通过橙子家长助手小程序进行“学习”，小程序内置家长课堂版块，家长可以通过相关的视频、文章学习如何教育、引导孩子的方式方法，给予孩子一个更加健康成长的环境。

橙子家长助手

趣味激励系统 增加孩子学习主动性

学习讲究劳逸结合，针对儿童自制力差、学习主动性不强等问题，长虹爱学电视特别搭载了趣味激励系统。一方面，孩子可以通过完成学习课程来换取动画观看时间。动画中心默认拥有120分钟的可观看动画时长，具体时长随孩子的实际观看时间进行递减，而当孩子完成30分钟学习后，可观看动画时长也会进行每次10分钟的递加。另一方面，孩子在完成学习任务后可以点亮层级学习奖章，并获得相应的橙豆。橙豆在积累到一定数量后能够换取实物奖励。

动画中心

橙豆奖励

专属学习计划 系统学习更有条理

本周计划版块是针对孩子相应年级、学期、科目上的再拓展。我们选择的是二年级上学期作为示范，可见每周都有不同的学习或测试内容。倘若孩子想要复习上一周或者更前的内容，也可以点击“全部周计划”的选项，里面能够查看并学习相关知识点下的预习、正课、复习以及测试讲练内容。

周学习计划

全部周计划

每周的学习计划还有针对不同科目的特色学习，包括语文写作的讲解、数学口算的练习、英语单词的背诵。同时，错题本、知识点图谱、智能评测等学习选项则为孩子提供更全面系统的学习场景。

拓展学习栏目

课程中心拥有更为整体的学习内容，孩子可以在此学习整本教材，而对于即将步入下学期或是升入更高年级的孩子来说，他们也可以在此对未学的课程内容进行熟悉，加深课本印象。同时，课程中心下内含针对不同年级科目专项课程，为孩子巩固提升学习效果之余，也能进一步查漏补缺。

专项课程学习

多样知识拓展模块 丰富孩子学习认知

素质拓展版块内置相关课外学习的内容，纵向分别包括益智课程、艺术体育、中外名著等细分栏目。在这些栏目下，孩子可以通过益智教学认知世界、培养科学技术实践运用的能力，也可以通过运动跟练在家中锻炼身体，打造健康的体魄。

素质拓展版块

益智乐高

跳绳锻炼

乐学园地则是课外学习内容的再延伸，版块下内容大多采取互动教学以及动画讲解的方式，以相对轻松的方式来引导孩子主动学习。同时，版块内容也十分丰富，包含多个细分栏目，能够满足孩子多方面的学习需求。

乐学园地版块

值得一提的是，学习模式对儿童使用电视有着一定的“约束”作用。学习模式不可直接退出，退出需要家长扫描屏幕上的二维码并输入随机生成验证码后才能进行。开启学习模式在一定程度上也方便了家长对于孩子的学习、娱乐时间管理，避免自制力差的孩子将过多的时间投入到观看电视娱乐中。

儿童专属娱乐模式 内容收看更为健康

除了学习模式的搭载，长虹爱学电视还拥有儿童专属娱乐模式。家长可以选择安装NewTV魔方少儿应用，应用内含丰富的儿童影视内容。同时，娱乐模式下还可以针对不同年龄、性别进行专属内容的推荐，进一步启迪与引导当前年龄段的儿童心智。

魔方少儿应用

魔方少儿内置资源

不仅如此，长虹爱学电视还可以通过观看时长、时间段的设定，护眼模式的开启来保护儿童的视力，为孩子营造一个健康舒适的观影模式。

适龄电视内容设置

光学护眼功能

评测总结

依托软硬件生态的支持，长虹爱学电视不仅能够引导孩子正确健康地使用电视，避免电视带来的“过度娱乐”影响孩子的身心健康，而且内置的智能学习计划以及趣味激励系统，更是满足了孩子居家场景下的高质量学习需求，增加了孩子自主学习的可能。

教育本就是电视大屏市场最具代表性的细分赛道之一，也是家庭用户的刚需，此次长虹联合虹魔方推出爱学电视，拓展出了电视大屏教育产品服务模式拓展的新路线，电视大屏教育的未来，值得期待。