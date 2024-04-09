智能化不止于表面 虹魔方发力“体验智能”创新 开拓电视新场景

【天极网家电频道】你和你的家人会在闲暇时刷短视频、看直播吗？网络视听目前已成为毫无争议的中国第一大互联网应用，根据《中国网络视听发展研究报告(2024)》，截至2023年12月，我国网络视听用户规模已达10.74亿人，在网民群体中的使用率为98.3%，且用户规模相比排名第二的即时通信应用，差距进一步扩大为约1414万人。

报告还显示，在过去的2023年中，网络视听市场规模超1.15万亿元，以短视频、直播为首的视听应用不仅用户粘性高，对拉动消费的效应也最为显著。可见在提供文娱作品之外，网络视听应用的场景与内容还拥有更多潜能。

此前，作为视听终端的电视以及电视产业就遇到了移动智能设备普及带来的诸多挑战。从用户角度来看，搭载常规的操作系统并不能使电视真正变“智能”，它依然存在操作使用不灵活、体验感不佳等问题。但从另一个角度看，电视依然保持了视听呈现能力强，拥有客厅这一相对固定的场景等优势，着眼于此，借由虹魔方公司等行业从业者努力推动的“体验智能”创新，智能电视能够在网络视听时代取得新发展。

家电换“智”政策

2024年是“消费促进年”，推动消费品以旧换新也是拉动经济的重要动力之一。近日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部副部长在国新办新闻发布会上表示正研究细化举措，推动汽车换“能”、家电换“智”，以及家装厨卫“焕新”。

家电换“智”的内涵在于促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展，正在细化的诸多新举措，有望助力智能电视乘上又一次发展浪潮。不过这也需要智能电视品牌与OTT服务从用户角度，将“智能”落在实处，让体验深入人心，帮助用户发现智能电视的更多应用潜力，扭转当下的刻板印象。

虹魔方在OTT领域展开“换智”创新

对进入网络视听新时代的智能电视而言，围绕用户需求、积极优化体验、布局产品创新，才是实现可持续发展的有效途径。自2023年开始，行业主流的电视厂家均积极响应整改政策要求，规范广播电视与网络视听行业，探索更多服务与运营层面的创新尝试。

据了解，长虹旗下虹魔方公司展开了一系列针对性举措，首先从用户的角度进行体验优化。虹魔方推出的“简爱电视”重新定义操控流程，减少操作步骤与等待时间，为电视带来疾速响应能力的同时，做到了“开机就能看”。同时，虹魔方“简爱电视”界面由简洁突出的内容排布以及直观大字组成，相比图表和标签更加易懂，对中老年用户群体更加友好。

同时，虹魔方基于运营教育业务的成功经验，还推出了整合电视特性与优质教育资源的“爱学电视”，将孩子课程内容与电视本身大尺寸、高分辨率、健康环保等优势结合，在家庭场景下提供高品质教育解决方案。

在电视交互与内容运营的领域，近期席卷全行业的AI与大模型也是电视品牌积极发力的方向。早在数年前，长虹电视就已搭载了AI智能语音功能，用户可提供关键词与节目类型进行模糊搜索，或是通过语音指令控制电视，带来更加顺畅自如的交互体验。AI与智能电视的结合，必然是在新业态下改变家庭场景体验的新动能。

在2023年，长虹发布首个基于大模型的智慧家电AI平台――云帆，借助云帆AI平台，电视能够懂用户所想、知用户所需，成为家庭娱乐休闲、生活应用、信息获取的智能管家。其中，虹魔方推出的“什么值得看”功能成为云帆AI平台在内容运营领域的首个落地场景，虹魔方进一步发挥了智能语音交互优势，将用户想看的内容以更个性化、趣味化的方式主动精准推荐，改变操作繁琐的刻板印象，实现懂用户所想、看用户想看。

总结

智能电视行业未来将走向何方？结合网络视听为代表的互联网应用现状，我们能够发现多数用户对于移动智能设备的偏好，实际上不仅源于更加轻便灵巧的设备形态，也与软件、平台、海量用户数据以及相应的内容推荐算法相关。智能电视仍然是一种在家庭场景中具有独特地位与优势的终端设备，而想提升“开机率”就需要在最大程度发扬自身优势的同时，在智能化、交互、AI等关键领域通过创新补足短板，为用户带来好用、易用的人性化体验，和更加精准的高质量内容。