长虹电视暑假攻略 让孩子用好大屏

【天极网家电频道】时间进入7月，2024年的暑期正式到来，炎炎夏日也激发了人们的娱乐避暑需求，许多家庭开启了“亲子游”、“研学游”、“自驾游”、“夜游”、“博物馆游”等，形式丰富多元的度假旅游依旧是热门选择。

而在未成年人娱乐方面，以腾讯、网易为首的国内游戏大厂也推出了《暑期未成年人限玩日历》，一定程度开放手游等各类游戏娱乐方式，帮助孩子适度游玩放松、合理安排时间。

当然，在假期里兼顾学业也十分关键，随着各类考题涉及越来越多时事新闻，孩子可以利用暑假时间做好下学期的学习衔接以及学习一些课外知识。借助长虹智能电视，通过旗下虹魔方公司运营的虹领金大屏，家长孩子不仅能共享丰富的内容与应用，观感也更加健康舒适，能够获得更优质的视觉体验。

视觉友好型家庭大屏 长虹电视让居家使用更安心

一直以来，用眼健康都是家长在孩子使用电子设备时需要考虑的重要因素。手机、平板等小屏设备即使在近年不断开发护眼功能、推出各式新标准，也难改观看使用距离近的特性。而身处家庭客厅的电视，尤其是大屏电视往往使用距离达到2米以上，既能为用户带来沉浸观感与优异画质体验，尤其是像长虹等在电视健康显示技术上的不断创新，如今的电视在观感上更加柔和不刺眼。

此外，虹魔方依托强大内容运营能力，在暑期能够为家长和孩子提供更多健康类内容。搭载了虹领金的长虹智能电视既能成为“专业教练”，带来海量健身课程与专业指导;还能化身“家庭营养师”，提供多种美味健康的消暑食谱。

暑期课业不能落 长虹电视提供家庭个性化学习体验

这个暑期，处在不同学龄的中小学生可能也面临着重要的教育衔接阶段。在长达2个月相对宽松的假期中，小升初、初升高阶段，以及针对下个学年的内容衔接与预习都可以适时进行，这就需要在家庭中为孩子提供有针对性的专属课程内容的能力。

随着科技进步，有越来越多的智能教育终端能够成为课堂外的有益补充。拥有多年教育业务运营经验的虹魔方，就能在家庭大屏上提供高品质教育解决方案。在长虹电视的科学规划下，虹领金魔方教育就拥有一套独家智能学习系统，家长可为孩子选择学龄阶段与课程，完成个性化内容定制与专属的学习计划;通过周计划的学习方案，帮助孩子保持节奏，养成学习好习惯;提供错题本、同步听写等学习工具，让居家辅导更高效便捷。

可以说，长虹电视大屏依托软硬件生态支持，整合起电视特性与优质教育资源，能够引导孩子正确使用电视，满足居家场景下的高质量学习需求。

足不出户看全球 虹魔方大屏带你开阔眼界

近年来，各地考卷、试题频频登上热搜引发讨论，不是因为难度，而是因为题干常常“紧贴时事”，需要孩子对相应的背景知识有一定了解。

考试中涉及的课外内容，也需要家长们带领孩子以课外的形式进行拓展。日常从电视中收看新闻，是一种引导孩子关心时事的好方式。除优质的影剧综节目外，长虹、虹魔方也携手内容合作伙伴，在虹领金平台内推出众多高质量纪录片等形式的旅游、博物类内容，让家长孩子足不出户也能开阔眼界，了解时下热门的AI技术、国际时事、自然地理等综合知识，还能帮助你在暑期外出旅游前做好攻略，真正从大屏与实地中了解世界。

小结

移动数字娱乐方式迎来前所未有发展的现在，不少家长产生了对孩子接触网络内容方面的担忧，不仅限于沉迷网络游戏，还有短视频、直播等短平快内容中可能包含的不良导向。教育的问题同样“堵不如疏”，借助大屏开拓更多丰富内容，创造更高效的假期家庭娱乐和学习场景不失为一种良方。

依托专业运营团队的家庭大屏与OTT品牌，将会是内容传播的坚实盾牌，能够带来兼具时效性、高质量、积极向上的个性化内容推荐，让家长孩子在度过快乐假期的同时真正有所收获。