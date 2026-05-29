【天极网家电频道】在 “六一儿童节” 这个满是童趣与活力的日子里，家长的心愿很简单：孩子玩得开心，成长得省心。为了让陪伴更轻松、成长更省心，虹魔方旗下虹领金平台重磅开启六一特别企划。从温情光影陪伴，到智趣高效伴学，再到诚意满满的节日福利，虹领金用一套 “智趣魔法”，帮家长轻松搞定全家欢乐，守护童心，更省心力。

光影流转，温情守护：小金陪你过六一，叙说几代人的童真

每个人的童年，都有一块闪闪发光的屏幕。曾经，在黑白或大屁股电视前守着《葫芦娃》《哪吒闹海》那群孩子早已当上了父母;看着《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》长大的孩子也初入社会，如今，孩子们在大屏前看着新一代的《哪吒之魔童降世》或《浪浪山小妖怪》来感受新中式美学。虽然荧幕在变、画质在变，但那份守在电视前的温情与快乐，从未改变。

在这个专属的节日里，虹领金特别推出了#小金陪你过六一，光影守护叙童真#主题活动。我们相信，无论是10后、20后的萌娃，还是正在经历社会毒打但依然保持热爱的“大朋友”，在小金眼里，无论几岁，大家永远都是最可爱的小朋友!

节日期间，全家人可以围坐在一起，你可以陪孩子重温你当年的童年动画，也可以让孩子给你安利当下的他最爱的动漫。在温馨的观影互动中，虹领金还贴心地准备了打卡互动玩法。用户只需在指定板块完成趣味打卡，就能轻松赢取专属金币，让陪伴的每分每秒都有趣味十足的仪式感。

智慧赋能，高效成长：大屏伴学，帮家长告别辅导焦虑

如何让孩子“玩得好”的同时“学得妙”？虹魔方旗下的魔方教育给出了有效的解法。

虹领金魔方教育，精准解决家长痛点，让居家学习轻松高效。平台汇聚优质资源，覆盖幼小初高全学段，核心重点知识讲解功能堪称辅导神器。它不搞枯燥刷题、机械背诵，而是精准锁定课堂重难点、高频错题和模糊知识点，用孩子听得懂的通俗语言，逐层拆解知识框架，梳理解题思路、答题技巧和学习方法。

讲解逻辑清晰、层层递进，孩子不仅弄懂一道题，更能吃透一类题，真正做到举一反三、融会贯通，学习效率大大提升。大屏护眼沉浸式体验，比手机平板更护视力;趣味化讲解，把枯燥学习变成闯关探索。孩子主动查漏补缺、自主巩固知识，家长不用紧盯、不用反复讲解，终于卸下辅导重担，享受片刻轻松。

为了让更多孩子有机会体验到魔方教育的魅力，虹领金系统还特别推出“六一专属成长礼”――魔方教育年卡限时特惠。一份投入，解锁全年优质学习资源，为孩子的未来投资一份看得见的成长惊喜。

虹领金六一专属礼：福利满满，家长省心省钱，孩子开心加倍

六一的欢乐自然少不了惊喜与好礼!除了提供海量优质影片和魔方教育专区，虹领金早已为孩子们备好多重福利，让节日的喜悦加倍。

活动期间，虹领金大转盘活动趣味上线。不需要复杂的规则，不论是老人小孩，打开电视，动动手指启动转盘，就能测试全家人的“虹运”!虹领金准备了超值实物大奖、影视会员和精美周边，说不定那份专属的超级锦鲤大奖，就会精准降临在你们家!

虹领金商城在活动期间同步开启节日大促，精选了一大波兼具趣味性与实用性的商品，通通享受节日专属折扣，帮家长省钱又省心，将节日的仪式感进行到底!

虹魔方六一企划，让大屏不再是冰冷设备，而是连接亲情、守护成长的温暖纽带。在这里，孩子玩得尽兴、学得轻松，家长卸下疲惫、重拾童真。