虹领金：为世界级足球盛会带来观赛新体验

四年一度的世界级足球盛会袭来。由于举办地距离我们五个时区，纵观本次赛程，占绝大部分的比赛开赛时间均为晚间21:00-凌晨3:00，虽然对球迷们的作息产生了些许压力，但也几乎完美错开了多数人的工作时间，是一次不可错过的国际体育盛事。

那么，如何在本次国际体育盛事中获得最佳观看体验呢？伴随着近期疫情防控策略的调整，球迷们有了更多选择。不过能带来最佳体验的首选场景依然是自家客厅，熟悉温馨的环境加上一台能带来高画质沉浸体验的大屏智能电视，再准备好啤酒和零食，无论是独享观赛空间还是约上三两好友共享激情时刻，都会成为2022年末的一段难忘时光。

虹领金系统携手合作伙伴 球赛好内容随心看

OTT系统是智能电视的“灵魂”，成为大部分智能功能与内容生态的载体。随着智能电视在家庭的渗透率飞速提升，大屏OTT正焕发出前所未有的活力，AI、大数据、云游戏、万物互联等前沿概念和技术持续为OTT赋能，新业态下精细化运营成为虹魔方的长期战略，用户数据与用户群像日益成为更重要的核心资产，向用户推送所需的信息和内容，构建用户所需的场景，将会是未来OTT运营的关键特点。

一直以来，虹魔方通过旗下虹领金系统，持续向大屏用户提供优质的平台服务与最新影视、综艺、体育、幼教、健身等丰富内容，并策划和开展了多种用户活动。打开虹领金，家庭客厅秒变“家庭影院”、“沉浸赛场”和云游戏空间，还有大屏通话、家庭教育、健身、K歌等创新应用，为用户展现智能大屏多元且强大的功能与服务承载力。

年初圆满落幕的冰雪赛事，使8K体验深入人心，超高分辨率带来分毫毕现的画面细节，让大屏观赛更加身临其境。虹魔方将腾讯视频、爱奇艺等多平台超高清内容整合进虹领金系统，上线8K影视等内容专区，长虹8K电视用户可实现即点即播、快速触达。

随着赛事拉开序幕，虹魔方旗下的虹领金系统将陆续呈现赛事内容专题页，与合作方一同向用户分享新鲜、精彩的足球赛事内容。

此外，虹魔方在大屏运营与创意跨界活动方面也是一把好手，曾与Sir电影、24伎乐、中国国家地理等不同领域的合作伙伴打造出多样的运营活动。针对此次足球主题的世界级热点，虹领金系统将继续为用户带来更加精彩好玩的趣味活动和丰富奖励，长虹电视的用户可以随时参与了。

顶级音画硬件 8K巨幕看比赛更沉浸

内容丰富，体验优异的虹领金系统自然要搭配一台性能强劲的智能电视。前段时间，长虹发布了一款8K UMAX巨幕影院Q9K MAX，以超大、超快、超清晰的特点为家庭用户开启8K新视界。这款新品智能电视采用了旗舰8K AI独立芯片+双框架画质芯片，并搭配长虹自研AI画质算法，轻松实现8K画质解码、8K影像增强、8K运动补偿，三芯引擎多重加持，带来接口-解码-屏体全链路的高清高刷体验。

屏幕方面，它采用8K 120Hz ADS高刷屏，拥有100%DCI-P3色域+全阵列动态背光加持，提供流畅画面、明艳色彩、高对比度、高动态范围显示等优越性能，为球迷还原绿茵场上的真实视界。此外，长虹Q9K MAX还搭载了前沿的UMAX沉浸式观影系统，搭配杜比视界、杜比全景声与三体原音音响，凭借66W大功率+8单元+独立低音炮的音频硬件组合，在家庭客厅中构建起亲临现场般的立体声场，音画合一，沉浸感拉满。

在强劲的音画硬件性能以外，搭载了虹领金系统的长虹Q9K MAX也能提供领先的智能交互体验。远场/近场语音+遥控器光感交互技术老少皆宜，为用户使用带来了便利而直观的交互控制能力;多屏互动功能提供针对手机投屏、家庭物联生态等场景的充分适配;搭配电视顶置AI摄像头更是实现了视频通话+体感健身+光感护眼等多样功能。





在全球疫情等因素影响下，当一名深度现场参与的“硬核”球迷可谓十分有难度，通过电视观看体育赛事已经成为许多人生活中不可缺少的一部分，我们也需要借助最新的软硬件技术，不断提升自己的观看体验，虹魔方智能大屏正为居家场景下的我们提供了一个轻松且优质的观赛解决方案。