响应“十四五”规划，酷开科技助力数字经济发展

作者：老谢

【天极网家电频道】2022年1月12日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期要推动数字经济健康发展。规划中提到，要打造智慧共享的新型数字生活。引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。

客厅中的电视OTT大屏，已成为家庭数字生活的核心媒介。酷开科技是OTT行业的头部企业，其OTT大屏可为用户提供丰富的影视娱乐，还可赋能各种家用电器、智能硬件，用户可以直观触达智慧生活、游戏、影视、教育、健康、健身、电商等生活场景。

酷开系统支持AIOT，可以实现家电互联，让智能家居产品也能互联互通，从而打造智慧家庭。在酷开系统中，有酷开智家栏目，可以通过电视大屏操控家中已互联的家电设备，如冰箱、洗衣机、空调、台灯、窗帘等常用设备。在系统的智屏模块，还通过爱投屏、家庭圈、共享屏等大小屏互动功能，赋予各种屏幕以跨屏互动功能。

酷开系统可以实现家居产品与家居环境智能互动，并具有一键控制、一声响应等便捷功能，丰富了数字家庭生活应用。家庭用户可通过搭载酷开系统的OTT大屏查看已连接的各种智能家电、智能家居产品的状态，并通过酷开系统的AI语音功能，去操控已经连接的产品。用户既可以用遥控器一键控制，也可以通过语音功能实现一声操控，一声响应。只需要一句话，不仅能完成播放操作，还可以查看影音娱乐、实现信息查询、提供生活服务，大大丰富了数字家庭生活应用。对于实现了完整智慧家庭生态的用户而言，无需离开沙发即可在OTT大屏上控制全屋智能，大大提升了家居生活的质量。

酷开系统提供了丰富的视频内容、游戏内容等，顺应了《规划》中加强超高清电视普及应用，发展新业态的需求。酷开系统提供了以爱奇艺、芒果TV、优酷、CIBN等为代表的多种版权平台内容，同时可通过应用商店安装其他版权平台实现内容拓展，拥有丰富的电影、电视剧、综艺、动漫、体育等资源。除了长视频，酷开系统还聚合了短视频资源，将影视花絮或预告片、应用及购物类等精彩短视频节目精心编排，形成专题频道，为信息爆炸和时间碎片化的时代，提供符合用户场景的精选内容，满足各类用户的全面需求，实现OTT大屏与短视频的有机融合。

云游戏是《规划》提到的超高清电视新业态之一，酷开科技此前已经进行了布局。在酷开系统中的游戏分区，集成了多种视频、直播内容、体感游戏与云游戏平台，内容相当丰富。目前国内云游戏产业链处于探索之中，但已有云游戏平台上线酷开系统，如START云游戏TV版。首发上线的游戏均为获得正版授权的精品单主机游戏，后续也将持续接入更多正版游戏大作，为玩家提供更丰富更优质更安心的云游戏服务。当然，为防未成年人沉迷，以OTT大屏为载体的云游戏平台也会严格执行实名认证与相关内容的时长、时段限制，为未成年人提供更加健康、有序的娱乐环境。

《规划》还提到，要“发展云生活服务，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用”。在这方面，酷开系统有AI互动、购物、K歌等功能、内容，满足用户多元化、细分化的内容需求。通过酷开的AI助手，用户可以在OTT大屏实现“点外卖、订酒店、买电影票、买车票”等生活服务，以及看股票、查限行、搜百科等资讯查询功能，让生活更方便。酷开系统内置购物界面，电视购物是平台沟通用户和商品之间很好的桥梁，在OTT大屏上，可以全家人一起享受购物的乐趣，刷二维码付款操作也很简便。酷开系统也能轻松实现K歌等娱乐功能，年轻人只要帮助父母连接上麦克风等设备，下载好K歌软件，想K歌的时候只要一声语音令下，家人朋友们就一起尽情K歌，全家乐融融。

酷开科技一向坚持大内容战略，为用户构建了影视、音乐、体育、游戏、教育、健康、购物等内容版块的布局，可以满足用户多元化、细分化的需求。大内容配合酷开科技强大的AI，可以打造智慧共享的新型数字生活，助力数字经济发展。