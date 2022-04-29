五一小长假如何度过？虹魔方解锁电视大屏新玩法

作者：Lord_ViTa

五一假期越来越近，但由于受到疫情影响，我们很难再毫无负担地进行国内或跨国的长途旅行，假期的休闲方式呈现出“近郊游+宅家躺平”特点。

在出游之外，占据了我们多数时间的居家生活也可以借助各种娱乐设备变得多姿多彩。疫情期间“宅家”人群数量的提升，带来了使用智能电视频率和时长的明显增长。为满足居家用户日益显著的大屏应用多样化需求，虹魔方公司联合行业多家合作伙伴，通过旗下虹领金系统，为用户提供了更丰富的OTT内容与服务，探索居家娱乐生活中大屏作用的更大拓展。

打开虹领金 躺平看8K大片

影音体验是电视的本质属性，也许我们在外出时需要依靠手机平板等便携设备看片追剧，但如果在家中，带来绝佳观影体验的依然是电视大屏。2022年开年起，虹魔方联手Sir电影推出的联名影视榜单金神毒舌影院在虹领金系统上线，由双方编辑深度参与，从电影、电视剧的内容质量、口碑评价出发，结合用户兴趣偏好等多个维度进行筛选推荐，为用户减少选择的时间成本，快速触达优质影剧内容。

将AI、大数据技术与专业权威结合的推荐是一个新尝试。虹领金系统服务大屏用户多年，积累了丰富的运营经验，懂得大屏用户的行为偏好，加上AI、大数据分析，能把握住用户需求及变化，知道用户所想;而毒舌电影多年来对影视内容进行专业、深度的解读分析，深刻了解影视行业，能更好地判断出优质内容，并通过点评分析帮助用户看懂影视作品。

五一假期期间，金神毒舌影院榜单也将继续上新，为用户推荐一批新上线的优秀影剧内容，让居家生活不再无聊。据悉，自3月开始上线的8K影院专区也能为用户提供更震撼的视听体验。虹魔方未来也将继续发力8K生态，加大内容储量，让更多用户享受优质的超高清影视。

虹魔方新潮物 躺平别忘运动健康

居家时，我们最常见的身体姿态可能就是“躺平”，床、沙发、躺椅，无论身处何处，我们总是想要找到一个尽量舒服的玩手机或看电视姿势。不过在舒适享受以外，我们也应该有维持日常运动量的意识，居家生活使许多人日常通勤路上的行走等常规运动量也难以进行，而久坐家中往往会在一定程度上影响身体健康。在健身房等室内场所暂时不能开放的情况下，通过手机APP、智能电视节目等指导的家庭健身也成为了一种潮流，帮助人们利用碎片时间日常活动筋骨，以及有目的的进行健身塑形。

让电视大屏成为健身“教练”，虹魔方凭借ADDFUN自由屏以及与每日瑜伽的深度联动，将这个场景发展到了独特的高度。在ADDFUN自由屏可随心移动的特性，与内置摄像头的体态感知功能基础上，搭配每日瑜伽推出的多种课程，帮助用户在客厅、卧室、书房、阳台等场景中自由切换、随心练习，享受运动带来的爽快健康生活。

虹领金接入云游戏 即开即玩新体验

除了丰富、个性化的影视、健身等内容外，走过大屏云游戏元年2021年的我们也迎来了更广泛云游戏内容生态，智能电视已然从传统形态发展出巨大的内容空间。电视云游戏有着不同于端游、手游的特色，通过大屏+云内容的方式为玩家提供更加轻量、随心的游戏体验，少了很多对于硬件性能的苛刻需求。

但它也并非毫无门槛，以长虹出品的游戏电视为例，硬件升级要能够满足游戏展示的需求，为此增加了支持MEMC动态补帧功能，将低帧率画面插帧至120Hz高帧率，实现更加流畅的画面，还搭载了自主研发的疾速光影功能，有效消除运动画面抖动和拖尾现象。在软件方面，虹魔方为了优化用户的游戏体验，增加了一键启动、勿扰模式、语音唤醒等功能。此外，虹魔方不仅在硬件层面为云游戏的发展提供着适配与支撑，推出了专门的游戏电视、云游戏手柄等产品，还在产业层面发挥连接作用，与云游戏平台、芯片厂商、手柄厂商、云服务商等产业上下游组建联合实验室。此外，在行业标准层面，虹魔方此前还以首个家电厂商的身份加入了5G云游戏产业联盟。

无需传统的台式PC、游戏主机，只需要登录账号、插上手柄，就能在大屏上享受高画质、高帧数的流畅游戏体验，这对于我们打发假期居家生活时光有很大帮助，也无需额外付出昂贵的硬件成本，平时却只能看着它们默默吃灰。

虹魔方正以更灵活的形式和更优质的内容为用户提供高质量的大屏体验，“宅家”生活中想要拥有多姿多彩的娱乐生活，有时一台设备就可以满足。