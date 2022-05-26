OTT极观察：广泛适用于各类家影设备 当贝OS体验

作者：Lord_ViTa

目前，智能电视、投影等设备开放给广大用户的DIY程度，还无法实现像PC那样对底层硬件和作为运行核心的操作系统进行随意改动，但它们依旧保留了作为显示输出设备的连接性与忠实还原内容画面的能力，这就使我们有时可以“绕开”它本身集成的操作系统，克服一些功能使用方面的问题，也拥有多一种选择。

这时，“电视盒子”这类硬件就会成为许多人的选择，它们拥有小巧的体积、即插即用的便利性以及独立于显示设备本身的性能特性。在这个OTT内容资源类型发展突飞猛进的时代，许多4K乃至8K的超高清影片需要更好的解码能力，智能化的交互也需要性能强劲的SoC，许多拥有大尺寸电视、巨幕投影设备的消费者可能面临缺少智能系统、或硬件性能落后的问题，此时选择一台最新的电视盒子就能以最佳性价比让这些老设备重获新生。

当贝盒子与其搭载的当贝OS就是其中的佼佼者，作为热门安卓应用“当贝市场”的出品方，当贝在其为各类安卓系统家影设备打造的操作系统中，同样集成了强大的兼容性和广泛的内容平台支持，这款操作系统不光搭载于当贝投影、盒子等硬件产品，还深受一部分DIY爱好者青睐，被安装在其他电视产品上，证明当贝OS的轻快流畅体验，以及全平台广泛支持能够击中用户的痛点。

当贝OS的系统主页与时下大部分电视系统略有不同，采用非常简洁高效的轻瀑布流交互模式，左侧纵向分区导航与右侧横向内容拓展布局，拥有很快的系统响应速度。同时左上角布局有全局搜索、设置、外部存储、消息等功能栏，右上角则有网络状态、天气、时间等信息栏。

横向内容拓展不仅是简单的卡片窗口，还具有完善的内容预览功能，通过卡片内的动态画面与相应内容信息、评分等细节方便用户的信息获取。

在影视资源方面，当贝OS分类了各种热门频道，包括电视剧、电影、少儿、综艺、动漫、体育、纪录片等等，每个频道还有对应主打的热门视频内容推荐。系统首页内容仍然可以根据个人喜好进行自定义调整添加分类和频道，还能设置不同的主题，还可将常用的分类排到最前端，真正能实现个人定制，轻快自由。

当贝OS对于“优爱腾芒”等主流内容平台的支持同样深入，并为其开辟了独立的内容分区，在平台分区中，用户可以回归到传统的瀑布流内容展现模式，各个频道、内容一目了然。

在当贝OS主页顶部，通过按遥控器上键可以切换三种模式，分别为标准模式、长辈模式与儿童模式，分别具有不同的内容与UI风格，充分满足各类家庭需求。其中长辈模式下所有卡片式内容与字体均得到放大，便于长辈使用;儿童模式下可设置密码进行使用控制，内容将切换为各类儿童动画、早教类资源，同时以横向方式拓展。

伴随着各式“云”概念的火爆，云游戏也被业界视为下一阶段的大屏娱乐解决方案，相关支持对电视盒子而言也必不可少，当贝OS主要搭载了腾讯START云游戏平台，并根据不同游戏支持手机、遥控器、外接手柄等多种操控方式。

总的来说，当贝盒子与当贝OS成为了OTT领域在各家影设备品牌内部组合外的又一大解决方案，能够有效帮助用户重新唤醒旧设备活力，满足大屏线上影音需求。同时，在对各大OTT系统的体验中我们也注意到，“优爱腾芒”等内容版权平台正在将自身的APP内容与使用体验逐渐朝着接近OTT系统的方向去打造，这或许预示着OTT这条赛道会有更多专攻影音内容的竞争者出现，它们作为平台的同时，或许也会如它们的海外同行一般，推出独家的盒子硬件、操作系统等产品。