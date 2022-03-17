这两项司空见惯的操作 其实来自于对传统的突破

作者：Lord_ViTa

我们在生活中经常使用微信、QQ等即时通讯软件和社交类软件，通过它们的文字讯息乃至语音、视频等服务，人际交往的效率得到极大提升，我们对常规拨号电话、短信等通信方式的依赖基本被破除了。

另一方面，从早期的视频网站向着版权内容平台方向的演变，也使我们接触视听内容的方式发生了根本性改变。我们在手机、智能电视等终端上，使用“优爱腾”等内容平台点播电影、电视剧和其他节目已经成为常态，绕过广电企业、电视台、电影院等定时、定点特性的内容播放方式让消费者有了更灵活的选择，同时付出的经济成本也相对更低。

但我们有没有想过？这些司空见惯的行为背后，其实也有着具有里程碑意义的突破，伴随着互联网新势力与传统通信、出版行业之间的冲突和竞争，这种被统称为“OTT(Over The Top)”的模式改变了我们很大一部分娱乐和通信的习惯。

综合来看，OTT似乎就是互联网公司和内容平台，借助互联网本身绕过了各种业务领域中传统“顶端”(如电信运营商、广电企业)向用户提供内容和服务，有些甚至还借助了它们建立起的基础设施(如电信网络、有线电视网络等)。这条新路径在发展之初引发了许多问题，就包括前面提到的与通信、出版行业的竞争，例如国外电信运营商与即时通讯软件Skype的纠纷，国内三大运营商与腾讯的谈判等。

当时有不少媒体预测：“微信或将收费!”意指腾讯通过微信提供的线上语音、视频通话等OTT服务已经直接造成传统电信运营商的短信、彩信、视频等业务大量流失，尤其是原本费用较为高昂的国际通话。由于OTT业务动了传统通信行业的“蛋糕”，加之对运营商网络资源的大量占用，三大运营商可能联合起来对腾讯进行“区别性收费”。

腾讯有没有为OTT服务使用的网络资源额外付费我们不得而知，但至少到目前为止微信并没有向付费的方向转变。我们在今天也能注意到，各种常见的OTT服务最终以合作共赢的方式发展至今，例如从视频网站到版权平台的转变过程中，它们越来越多的成为投资方或者内容出品的主体，与中央和地方电视台展开合作，共同推出阵容更强大、经费更充足的影视作品，并依托其占据线上的首发优势，吸引更多用户。

OTT服务带来的终究是一个更为开放的信息环境，无论是传统电信运营商、广播电影电视集团还是新生的互联网公司、线上内容平台，它们都能在这个环境中展开平等的竞争，而不是通过与生俱来的“头部”地位进行垄断或者打压。对于更广大线上娱乐生活的享受者，也就是我们而言，内容和服务提供者之间的竞争能够带来良性的后果，也就是向着更高的内容质量、服务水平进步。