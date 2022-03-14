打造互动娱乐为核心的数字生活体验 虹魔方OTT加持下的大屏发挥重要作用

作者：Lord_ViTa

打造智慧共享的新型数字生活，已经成为时代发展的重要方向，我们能从“十四五”等各种规划中一探未来我们将迎来的数字生活的几个角度。包括数字化的住宅、家居、家电设备、虚拟现实、消费形态等等，涵盖了我们生活的方方面面。2022年“两会”发布的政府工作报告也提出继续推进数字经济发展，扩大内需促进消费，同时丰富人民群众精神文化生活。可见在不远的将来，将会有各式各样价格更亲民的产品提供更丰富的数字化服务，并渗透到我们的衣食住行中。

客厅一直都是大家娱乐畅玩的中心，特别是对中国家庭而言，无论逢年过节，还是日常茶余饭后，都有一家人围坐在客厅一起观看电视节目，畅所欲言的场景。而大屏承载着巨大的客厅流量，成为各大OTT企业、运营商、传统电视厂商抢占客厅的必争之地。电视大屏在这样一个独特而广泛的家庭场景下，成为家庭用户数字生活的核心媒介。

家庭与家居密不可分，而近几年来出现的“智能家居”、“AIoT”等热词，都指向了我们数字生活的下一阶段目标：万物互联的生态。实现万物互联，意味着家电和家居为用户提供的不再仅限于自身的功能服务，而是将用户触点拓展为整个生活的场景。例如我们早晨起床时被传感器感知到，与此同时整屋各处的床帘打开，智能电视开机并开始自动播放早间新闻;再例如离开客厅去厨房做饭，一部分家电自动进入休眠，检测到我们回客厅时又能自动唤醒，并且能以电视大屏为载体为我们提供厨电的工作状况，甚至通过电视控制火候等。我们的生活在许多这样零碎的场景中切换，而智能家居体系能够帮助我们将其串联起来，带来一种与场景的人性化互动体验，真正方便我们的生活。

行业领先的OTT企业虹魔方就将AIoT生态的建设作为旗下虹领金系统的第三发展阶段，虹领金在电视大屏端推出的一系列互联功能与许多新奇有趣的跨界活动，也使我们看到从电视系统向着数字化的产品和服务转化，不断开拓互动模式的动力。在大屏深度运营阶段，内容与服务的差异化是重点，技术与人文结合的跨界新模式将会进一步挖掘出大屏的价值，开辟数字产品和服务的新赛道。

2022年开年，在春节假期、冰雪赛事等因素的刺激下，智能电视大屏在开机率和收视时长方面均表现优异，也激发了各OTT企业借势推出了不少更能吸引用户的特色运营活动。虹魔方虹领金系统与Sir电影、五菱宏光MINIEV等品牌展开深度联动与跨界，打造出帮助用户快速触及优质影视内容、提升观影体验的“小金推荐”栏目，以及有机会抽取“国民神车”，激发千万用户参与热情的2022春节福利活动;正值虹领金六周年特殊节点，以“金神世界”为主题的周年庆活动也携各种文创产品等互动福利与用户见面。

近年来虹魔方多次在与不同行业的品牌、热门IP展开合作，并不断打造出具有影响力和创新力的跨界活动。对正处于拓界破圈中的OTT产业而言，跨界玩法能带来更实在的好处，能够充分发挥各自资源优势，相互借力、弥补不足，实现1+1>2的效果。致力于成为连接用户与合作伙伴的桥梁的虹魔方，未来将会为打造数字生活体验带来更多有借鉴意义的案例。