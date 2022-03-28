保护信息数据安全 OTT行业需走上健康发展之路

作者：老谢

【天极网家电频道】随着数字经济时代来临，个人的信息隐私、机构的数据安全越来越受到重视。在OTT行业，如何保证用户数据安全，也成了必须面对的一个问题。

2021年9月、11月，我国《数据安全法》和《个人信息保护法》开始施行，为数字经济的安全与发展提供法律保障。在2021年12月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，指出要着力强化数字经济安全体系的构建，提升数据安全保障水平，切实有效防范数字经济带来的各类风险。《规划》指出，要进一步强化个人信息保护，规范身份信息、隐私信息、生物特征信息的采集、传输和使用，加强对收集使用个人信息的安全监管。《规划》还强调，要建立健全数据安全治理体系，研究完善行业数据安全管理政策。建立数据分类分级保护制度，研究推进数据安全标准体系建设，规范数据采集、传输、存储、处理、共享、销毁全生命周期管理，推动数据使用者落实数据安全保护责任。

OTT是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。屏幕是我们通往数字世界的入口，手机、电视等终端设备的屏幕已成为我们生活中获取资讯、多屏交互的常用设备。狭义上讲，OTT我们一般指电视大屏OTT;从广义上讲，则手机小屏也算。OTT行业一些领域因为产品普及化，用户量巨大，用户粘性大，使用时间长，这样就会导致持续性的个人隐私和数据收集。

手机得益于移动互联网的时代红利，已经在我国普及，激活终端数量极多。也因此，手机的用户个人隐私、数据安全问题较为突出，比较受到关注。比较为大众熟知的有，手机安装APP时，APP强势获取手机权限，得到用户手机的个人数据访问权限。在这样的情况下，用户的数据安全性完全靠软件公司信誉，实际上手机的数据安全性、用户个人隐私信息很难得到保证。近年来多发的电信诈骗，很多就是由于用户的个人隐私信息被泄露而造成的。

而大屏方面，近年来我国OTT大屏用户数量保持稳定上升状态，2020年OTT总激活规模就已经接近3亿台，日活规模破亿。可以说，OTT大屏已经成为我国客厅主力内容输出终端，已经可以触达到足够庞大的流量。如此庞大的流量、数据，如果信息数据安全保障不到位，一旦泄露势必将会造成严重的后果。也为此，国家相关管理部门要求行业、企业、平台、系统、软件等多方面共同协作和探索。

在这方面，OTT行业的头部企业酷开科技先行一步进行了探索。在2021年，酷开科技就开始与国家工业信息安全发展研究中心展开合作，发起业界首次大屏OTT行业操作系统安全性测试。而后随着合作的深入，酷开科技在国家工业信息安全发展研究中心 “软件融合应用与测试验证工信部重点实验室”下设立了“OTT技术创新实验基地”，围绕OTT行业发展、数据安全、技术创新、安全测试等方面展开行业交流和技术研究工作。此举将有力推动OTT行业内数据安全技术以及测试验证方法的研究攻关。

OTT行业目前在信息隐私、数据安全方面存在着一些问题，各大企业、平台需要及时面对问题、解决问题。呼吁业内成员共同参与，推动OTT行业系统安全的标准化，建立可信化体系，走上健康发展的道路，更好地为用户提供放心的产品和服务。