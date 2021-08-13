OTT极观察第十三期：抓住关键节点深度运营 体现品牌价值

作者：草丛科莫多龙

OTT最为明显的优势在于“大屏”的视效，以及在一系列新技术支持下实现的创新互动体验。与小屏相比，大屏可以提供更具冲击力、更为沉浸化的体验，用户的情感认同要更强。





如今，OTT大屏这些得天独厚的感官优势，带给了用户沉浸式的震撼体验。同时，也是目前比较有优势的营销阵地。加上OTT品牌商们在“内容+服务”上深度运营、“硬件+系统”上不断优化，让越来越多的人群回归客厅。

尤其是在奥运盛会期间，家中聚会、外出聚餐，都少不了观看奥运精彩赛事赛程的转播节目，看着国家健儿们在赛场上挥汗如雨，顽强拼搏，拼尽全力为我们的国家和自己取得优异成绩。随着人们的关注度持续攀高，大屏的使用频率也以一个汹涌趋势不断增长，让OTT的家庭覆盖率再次刷新，成为消费者客厅大屏的首选。

除了内容方面的支撑，节点性的大屏创新活动运营也是OTT系统留住用户、增加用户粘性。吸引新用户关注的关键。此次奥运盛会便是关键性的节点之一，各大OTT品牌商均抓住机会，在自家系统上推出主题色彩鲜明、有趣好玩的游戏，以酷开、虹魔方为例。

酷开系统在奥运盛会期间推出的游戏共分三部分，分别是跑酷游戏、赛事竞猜以及知识竞答(移动端)，参与活动的用户朋友们还能获得丰厚的奖品奖励。

酷开奥运活动

虹领金系统在奥运盛会期间则推出了奥运嘉年华活动，包括转盘游戏、竞猜游戏、大富翁游戏，同样也设置了丰富的奖品反馈用户。还以精彩酷炫的H5进行助力话语收集，用户可以通过手机发布自己的助力话语，并在电视端进行展示，让用户在观赛的同事，还能参与到为国家队、为自己的偶像加油的环节，有效提升虹领金用户的使用体验。

虹领金奥运活动









热点内容的呈现可以丰富OTT大屏，为用户提供更加精彩、多元的影音资源，提升使用体验，但深度的运营也必不可少，而节点性的大屏创新活动较之有线和IPTV则更为灵活、有效。

酷开系统以及虹领金系统通过节点性大屏创新活动的深度运营，不断增加用户粘性的同时，也加大用户的活跃性，彰显出平台的巨大流量效应，从而能够和合作伙伴、广告主开展更多创新的商业应用，并实现多方共赢的价值回报，并让用户与品牌主们在大屏世界感受每一次互动的品牌价值。

写在最后

在大屏市场的快速发展，营销场景也日益多元化，用户体验好+深度的活动运营是OTT系统留住用户的关键，大屏营销创新不仅能够增加用户粘性，还能够沟通用户、平台、合作伙伴，实现大屏商业变现，才更进一步的将品牌价值体现出来。



