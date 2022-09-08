新学期用新装备 虹魔方让电视大屏成为学习好帮手

作者：Lord_ViTa

家长孩子们期盼已久的新学期已经拉开帷幕，但近两年来伴随着开学季的不只有“神兽归笼”的喜悦，还有疫情带来的诸多困扰：例如一部分受疫情影响较大的地区决定延期开学、线上开展远程教育的效果不及传统授课方式、学业之余家长与孩子一起进行的户外拓展和体育活动受限等。

种种因素使得这个开学季面临重重挑战，也促使着学校和家长们从多个角度对孩子的教育方式展开新思考。虹魔方公司旗下的虹领金系统，深耕于家庭智能电视大屏的运营，让智能电视大屏成为学科知识的理想智能终端载体，以其优质的视觉体验和智能化功能，将家庭变成综合多种知识的课堂和运动场。

客厅里的高质量学习助手

在呼吁中小学生学业减负的同时，家长们也总是希望以各种方式在孩子学业的赛道上加一把劲。以往协助孩子完成课后作业，进行课余强化的任务现在可以通过电视大屏在内的多种智能产品辅助进行，多方面减轻家长与学生的负担。

通过虹领金系统提供的针对性的教育资源能够由家长和孩子根据不同科目和阶段选择，帮助孩子复习课堂内容、解决不清晰的知识点、整理思维导图等等，全网共享的高质量名师讲解内容将作为课余充分补充，以更生动有效的方式起到学习提升的效果。

足不出户 享受大屏上的多彩世界

教材知识并不是大屏教育的全部，丰富的课外内容更加符合智能大屏的本质属性，也与素质教育相契合。除了热门电影、电视剧等内容资源外，虹领金系统也为大朋友、小朋友群体准备了丰富的人文、社科、自然、科普、纪实类内容。借助于这些品类丰富的纪录片、纪实电影，能够帮助孩子建立起对我们生活的世界更丰富的认识，了解不同地区自然风貌、不同国家历史文化。读万卷书，行万里路，我们虽不能如疫情前一般自在领略各地风景名胜，但互联网技术与更强大的电视大屏为我们提供了新的窗口，到疫情结束时前往实地体验想必会有更多收获。

近在咫尺的专业“健身教练”

前段时间，抖音等短视频平台上的健身指导视频成为全网热门话题。简短而详细的演示、随手点击、现看现学的特性与现代人紧凑忙碌的生活展现出不错的适配性。在疫情背景下，家长和孩子都不得不绷紧个人防护这根弦，尤其是在进行体育锻炼时，避开人群密集环境，健身房的选择肯定pass，还有哪种方法能够帮助学生群体每日强身健体呢？

正如以手机为载体的健身短视频，电视大屏也能将客厅打造成“私人健身房”，提供足不出户的少儿身姿纠正、健身操、瑜伽等优质运动教学内容。在我们对照画面进行动作时，还能搭配智能摄像头等硬件实现动作捕捉，提供实时、到位的专业指导。

观看友好型 让大屏成为“护眼使者”

正如我们在实际生活中感受到的，疫情影响下，手机、电视等各式电子设备越来越多占据了我们的生活时间。具有如此丰富应用场景的电视大屏，也需要在更长的使用时间里减少我们对于使用健康的担忧，尤其在用眼健康方面。对于中小学生群体与大屏教育的场景而言，为了实现长期观看的舒适感与呵护视力不伤眼，需要电视大屏拥有低蓝光、无频闪、自动亮度调节等必备的功能属性，孩子观看更舒适，家长使用也更放心。搭载了虹领金系统的长虹智能电视，从屏幕、显示解决方案等方面系统地位用户提供了一套完整的眼健康保护方案，避免长时间使用电视造成的影响。

反复的疫情拉远了人与人之间的现实联系，但各种智能硬件又能从另一个角度在人与人、人与物之间建立了高效、紧密的“链接”，改变着人们学习、生活、交往的方式。据悉，在这个开学季，虹魔方再次推出了一款搭载了虹领金系统的新款“好物”――ADDFUN自由屏Study开始在京东、天猫预售，有望让学生们在寓教于乐的体验中健康、快乐成长。