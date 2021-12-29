虹领金六周年庆 打造OTT大屏“金”神世界

作者：Lord_ViTa

12月29日，虹魔方公司旗下虹领金系统迎来6岁“生日”。为回馈5500万虹领金终端用户，虹魔方公司打造了一个别具新意、福利满满的“金”神世界。

福利不停的虹领金周年庆

虹魔方公司是国内领先的智能电视OTT企业，致力于成为用户和合作伙伴之间的优质桥梁，以智能大屏为中心，以虹领金系统为平台，通过创新运营，打造繁荣的行业生态。

自上线运营六年来，虹领金每年的周年庆都会举行各种福利活动来与用户互动，通过电视大屏端、手机端、微博、公众号等平台开启一系列内容联动与用户福利活动，始终以用户需求为核心，深耕用户粘性，打造平台、用户、合作伙伴多方共赢的发展生态。

据悉，今年的活动以“金”神世界为主题，活动内容与用户体验深度融合，让用户在互动使用与内容享受中点亮“金”神世界。首先，电视大屏端虹领金系统上线一系列有趣活动，吸引用户参与设置在公众号、藏宝阁、转盘等版块的活动，用户完成任务获取的“金币”可用于在幸运大转盘中抽取福利。同时，虹领金也开启周年庆秒杀活动，六周年“金”神礼盒搭配神秘盲盒超值享。

另外，周年庆中一大亮点，就是虹领金与知名电影博主毒舌电影联名推出年度榜单，涵盖电视剧、电影、综艺等热门内容的权威推荐，在电视端推出“小金推荐”专栏，并在微信、微博等平台多维度推广，让专业大V为用户提供观影观剧指导。推荐榜单也加入了互动竞猜环节，以小金和毒舌观影团精心筛选的百部好片，带领用户共同寻找“金”神世界。虹领金相关负责人介绍，希望发挥专业权威推荐与虹领金大屏的各自优势，通过双方深度联动，共享经验，争取把“小金推荐”打造成为智能电视大屏行业里一个名牌栏目。

虹领金见证OTT大屏进入新时代

近年来，随着智能电视在家庭的渗透率飞速提升，大屏OTT正焕发出前所未有的活力，AI、大数据、云游戏、万物互联等前沿概念和技术持续为OTT赋能，使用户的娱乐场景发生变化，向着多平台、多场景互动的方向发展，为家庭娱乐带来新业态与新体验。另一方面，OTT大屏带来的营销效益逐渐从规模化向着精细化发展，用户数据与用户群像日益成为更重要的核心资产，向用户推送所需的信息和内容，构建用户所需的场景，将会是未来OTT运营的关键特点。

截至目前，虹领金的终端用户规模已突破5500万，平台覆盖长虹、三洋、欧宝丽等智能电视品牌，在用户与合作伙伴两端形成牢固的桥梁。六年来，虹领金持续进化，以用户需求为导向，摸索出一套完善的服务增长飞轮模型，持续交流、精准运营，给用户更加主动贴心的服务，为合作伙伴带来更高效的转化，展现出虹魔方对OTT行业的准确判断与虹领金优质的渠道价值。

进入后疫情时代，面对OTT大屏行业新的发展形势，基于行业合作伙伴新的发展需求，最近一年来，虹魔方公司也在不断强化自身的内功，寻求新的突破。比如在技术研发上，持续迭代“智能电视运营云平台关键核心技术3.0系统”;为提升产品服务能力，推进多项重大项目上线，AI Launcher、应用分发、精准推送、场景化技术等方面进行优化升级，创新运营方式，并用技术推动大屏应用和服务的升级，持续为用户和合作伙伴创造价值。

另外，虹领金联手元宇宙新势力新国脉炫彩等合作伙伴，大胆创新，开启软硬联合定制模式，推出可移动、可旋转、可触控的ADDFUN自由屏，化身为成长屏、健康屏、影视屏、音乐屏、游戏屏，引领大屏体验新趋势。

打通全流程的软硬件联动，重视跨界体验的多平台联动，本次虹领金六周年打造的多样活动内容展现了大屏OTT领域正趋向高水平发展。以精细化运营为核心，构建场景化应用环境，为虹领金用户带来了新体验，为OTT大屏发展带来了新业态。相信虹领金系统将继续实现创新发展，带动上下游合作伙伴实现共赢。